«Аталанта» подписала Баккера из немецкого «Байера»

23-летний нидерландский футболист Митчел Баккер, ранее выступавший за «Байер» на позиции защитника, подписал соглашение с итальянской «Аталантой».

Об этом сообщает пресс-служба бергамасков.

Контракт с 23-летним защитником рассчитан до середины 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Митчела Баккера составляет 10 млн евро.

В прошлом сезоне нидерландец сыграл 40 встреч, в которых оформил четыре забитых гола и два ассиста.

По итогам сезона Серии А — 2022/23 «Аталанта» заняла пятое место и получила право на участие в Лиге Европы.