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«Аталанта» подписала Баккера из немецкого «Байера»

Экс-игрок «ПСЖ» и «Байера» отправляется в Серию А.
07 июля 2023 13:52
автор: Виталий Овсянников

23-летний нидерландский футболист Митчел Баккер, ранее выступавший за «Байер» на позиции защитника, подписал соглашение с итальянской «Аталантой».

Об этом сообщает пресс-служба бергамасков.

Контракт с 23-летним защитником рассчитан до середины 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Митчела Баккера составляет 10 млн евро.

В прошлом сезоне нидерландец сыграл 40 встреч, в которых оформил четыре забитых гола и два ассиста.

По итогам сезона Серии А 2022/23 «Аталанта» заняла пятое место и получила право на участие в Лиге Европы.

источник: ФК «Аталанта»
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