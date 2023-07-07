Григорян рассказал, что помогает футболисту оставаться трезвым: это не совсем правильно

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян, разговаривая об образе жизни футболистов, назвал самую пагубную привычку.

«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я — на Брянщине или Смоленщине, — везде меня тянуло к женщине». Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему: возможно, с моральной точки зрения это не совсем правильно, но они перестали бухать, то есть выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, всё-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», — сказал Григорян на видео, которое опубликовано в социальных сетях Первой лиги.

Григорян работает в «Кубани» с 17 мая 2023 года, его контракт рассчитан до окончания следующего футбола.

За три матча под руководством 56-летнего специалиста краснодарская команда выполнила задачу по сохранению прописки в Первой лиге: «Кубань» заняла 14-е место, набрав 37 очков.

В 1-м туре нового сезона подопечные Григоряна примут красноярский «Енисей», игра пройдёт 16 июля.