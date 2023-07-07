Сборная России упустила возможность отобраться на чемпионат мира через Азию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России не успеет заявиться на отборочный турнир на чемпионат мира — 2026, если перейдёт в Азиатскую конфедерацию.

«Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию — это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА», — приводит «Чемпионат» слова Митрофанова.

Напомним, РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению России в международные турниры.

Российские национальные и клубные команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.