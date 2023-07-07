ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сборная России упустила возможность отобраться на чемпионат мира через Азию

Нужно было принимать решение раньше.
Сборная России упустила возможность отобраться на чемпионат мира через Азию
07 июля 2023 14:48
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России не успеет заявиться на отборочный турнир на чемпионат мира 2026, если перейдёт в Азиатскую конфедерацию.

«Мы можем пойти в Азию. Мы можем принимать участие в Кубке Азии. Но в отборе на чемпионат мира через Азию — это маловероятно. Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА. В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА», приводит «Чемпионат» слова Митрофанова.

Напомним, РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению России в международные турниры.

Российские национальные и клубные команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.

источник: Чемпионат.com
Президент «Торпедо» рассказал о будущем в команде главного тренера Клотета
Специалист возглавил московский клуб в прошлом сезоне.
07.07.2023 15:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мбаппе встретился с Ким Кардашьян на вечеринке американского миллиардера Майкла Рубина
Мбаппе встретился с Ким Кардашьян на вечеринке американского миллиардера Майкла Рубина
Мероприятие было посвящено Дню независимости США.
07.07.2023 14:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Григорян рассказал, что помогает футболисту оставаться трезвым: это не совсем правильно
Из двух зол выбирается меньшее.
07.07.2023 13:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Аталанта» подписала Баккера из немецкого «Байера»
Экс-игрок «ПСЖ» и «Байера» отправляется в Серию А.
07.07.2023 13:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гекдениз Карадениз стал главным тренером «Рубина-2»
Гекдениз Карадениз стал главным тренером «Рубина-2»
Команда будет выступать во Второй лиге.
07.07.2023 13:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Крылья Советов» одержали победу над «Нефтехимиком» в товарищеском матче
Самарский клуб оказался сильнее.
07.07.2023 13:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Ловчев считает трансфер Бонгонда в «Спартак» очень дорогим
Ловчев считает трансфер Бонгонда в «Спартак» очень дорогим
По его мнению, бельгиец должен соответствовать заплаченным за него деньгам.
07.07.2023 13:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Антуан Гризманн забрал игровой номер у Жоау Феликса
Антуан Гризманн забрал игровой номер у Жоау Феликса
Лидер «Атлетико» взял более привлекательную цифру.
07.07.2023 12:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Новый исполнительный директор «Спартака» Белых рассказал о главных сложностях своей работы
Белых хочет решить проблему с Fan ID.
07.07.2023 12:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.