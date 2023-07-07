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Президент «Торпедо» рассказал о будущем в команде главного тренера Клотета

Специалист возглавил московский клуб в прошлом сезоне.
07 июля 2023 15:03
автор: Степан Шереметьев

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о работе главного тренера Жозепа Клотета.

«Он максимальный профессионал, выполняет все обязанности. Он погружён в работу практически 24 часа в сутки. Заставляем его периодически отдыхать. Он абсолютно спокоен», приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, «Торпедо» по итогам сезона-2022/23 заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон команда начнёт в Первой лиге. В марте команду «Торпедо» возглавил испанец Жозеп Клотет.

источник: «Спорт-Экспресс»
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