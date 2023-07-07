Митрофанов считает, что для ФИФА не существует разницы, в какой конфедерации будет РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о перспективах возвращения российского футбола к международным соревнованиям.

«Для ФИФА не существует принципиальной разницы, в какой конфедерации будет РФС. Поэтому не надо спекулировать историями, связанными с тем, что с переходом снять бан было бы проще. Это не так», — приводит слова функционера «СЭ».

Напомним, в феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.