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Митрофанов считает, что для ФИФА не существует разницы, в какой конфедерации будет РФС

Функционер рассказал о перспективах возвращения российского футбола к международным соревнованиям.
07 июля 2023 15:33
автор: Степан Шереметьев

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о перспективах возвращения российского футбола к международным соревнованиям.

«Для ФИФА не существует принципиальной разницы, в какой конфедерации будет РФС. Поэтому не надо спекулировать историями, связанными с тем, что с переходом снять бан было бы проще. Это не так», — приводит слова функционера «СЭ».

Напомним, в феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

источник: «Спорт-Экспресс»
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