«Фонбет» стал официальным партнёром ФК «Акрон»

Футбольный клуб «Акрон» и букмекерская компания «Фонбет» заключили партнёрское соглашение.

Партнёрство подразумевает проведение совместных активностей для болельщиков – их большее вовлечение в жизнь клуба. В рамках сотрудничества логотип «Фонбет» появится на игровой форме «Акрона», брендинг спонсора будет также размещён на домашнем стадионе клуба.

«Мы рады этому партнёрству и в связи с этим видим большой потенциал в ещё более тесной работе с болельщиками. Букмекерская компания «Фонбет» является одним из лидеров своего рынка, активно поддерживает развитие спорта на разных уровнях и всегда готова к нестандартным решениям, что позволяет ей преимущественно выделяться на фоне остальных. Нашему динамично развивающемуся клубу близка такая философия, и мы уверены, что это сотрудничество получится взаимовыгодным», – генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Алексей Власов.

Источник фото: БК Фонбет

«Прошлогодний розыгрыш FONBET Кубка России показал, что футбол в регионах развивается, может быть конкурентоспособным и очень привлекательным для болельщиков. Ярким примером стал наш новый партнёр – ФК «Акрон», который дошёл до финальных стадий Пути регионов, поочередно выбив из турнира целую плеяду московских команд. Мы уверены, что в предстоящем сезоне выступление команды также будет запоминающимся, а наша совместная работа с клубом в новом сезоне поможет вывести «Акрон» на новый уровень», – генеральный директор БК «Фонбет» Сергей Анохин.