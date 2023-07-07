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Стала известна дата ближайшего матча сборной России

Соперником национальной команды выступит сборная Катара.
Стала известна дата ближайшего матча сборной России
07 июля 2023 16:07
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Сборная России проведёт товарищеский матч против команды Катара 12 сентября в Дохе, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

По его словам, Федерация футбола Катара позже определит стадион, на котором пройдёт матч между командами стран-хозяек двух последних чемпионатов мира.

«По второму сопернику есть большие сложности, мы хотим провести матч в России», — сказал Митрофанов журналистам.

Ранее президент РФС Александр Дюков не исключил возможности проведения товарищеских матчей сборной России с командами из Азии, Африки и Латинской Америки.

источник: РФС
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