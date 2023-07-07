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Агент Медины отреагировал на слухи о переходе полузащитника в «Спартак»

Парагваец с января прошлого года выступает за ЦСКА.
Агент Медины отреагировал на слухи о переходе полузащитника в «Спартак»
07 июля 2023 16:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Агент хавбека ЦСКА Хесуса Медины, Ренато Биттар, прокомментировал возможный переход своего клиента в «Спартак».

Ранее появилась информация, что 26-летний футболист близок к переходу в стан красно-белых.

«Подтверждаю ли я переход Медины в «Спартак»? Нет, ничего такого нет», — приводит слова Биттара «РБ Спорт».

Напомним, Медина присоединился к ЦСКА в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.

В составе красно-синих парагвайский игрок выиграл Кубок России.

источник: «РБ-Спорт»
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