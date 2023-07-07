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«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника сборной Уругвая

Футболист перешёл из португальского «Спортинга».
07 июля 2023 16:16
автор: Александр Евграфов

Полузащитник «Спортинга» и сборной Уругвая Мануэль Угарте перешел в состав «Пари Сен-Жермен», сообщается на сайте действующих чемпионов Франции.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. Угарте выступал за «Спортинг» с 2021 года, в минувшем сезоне отметился одной результативной передачей в 47 матчах во всех турнирах.

В том же году Угарте дебютировал в сборной Уругвая, за которую он провёл восемь матчей.

По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер Угарте обошелся «ПСЖ» в 60 млн евро. В новой команде футболист будет играть под номером 4.

источник: ФК «ПСЖ»
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