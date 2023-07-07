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Президент сербского «Спартака» рассказал, как проходит адаптация Александра Кержакова в клубе 

Также глава команды из Суботицы поделился трансферными планами на текущее лето. 
07 июля 2023 16:23
автор: Глеб Шевяков

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович поделился мнением об адаптации главного тренера клуба Александра Кержакова.

Отметим, что российский специалист занял пост наставника сербской команды в прошлом месяце.

«Александр отлично адаптировался в нашей команде. Нет никаких проблем — всё на пять! Его всё устраивает, и нравится работа с игроками. Хочет ли Кержаков видеть в «Спартаке» российских футболистов? Посмотрим в будущем. Мы открыты для переговоров с россиянами, особенно молодыми игроками с высоким потенциалом, но в настоящее время переговоры с российскими игроками не ведём», — приводит слова функционера Sport24.ru.

Добавим, что за свою тренерскую карьеру Кержаков руководил «Томью», «Пари НН» и «Кармиотиссой». Также он работал в юношеских национальных командах России. Будучи игроком, он стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также Кубка УЕФА.

источник: Sport24.ru
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