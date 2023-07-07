Бывший министр спорта РФ Виталия Мутко поделился своими воспоминаниями о том, что делал приложения шведскому форварду Златану Ибрагимовичу получить паспорт России, а Жозе Моуринью — стать главным тренером сборной страны.

«Помню в Ростове, когда «Манчестер Юнайтед» играл, Моуринью приезжал тренером. После матча я зашёл и сделал два предложения. Одно Моуринью, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». И Моуринью там вожатый. Я ему сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России», – заявил 64-летний политический деятель на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Добавим, что по завершении сезона-2022/2023 Ибрамигович, выступавший за «Милан», завершил профессиональную карьеру. В данный момент Моуринью является главным тренером «Ромы».

«Ростов» на своем поле встречался с «Манчестер Юнайтед» (0:1) в рамках плей-офф Лиги Европы в 2017 году. В тот период 41-летний швед являлся нападающим манкунианцев, а португальский специалист возглавлял «красных дьяволов».