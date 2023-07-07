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Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 34 городов страны

Стали известны города, где будет организована прямая трансляция.
07 июля 2023 16:44
автор: Александр Евграфов

Матч за Суперкубок России будет показан в кинотеатрах в 34 городах России, сообщает Российский футбольный союз.

Для этого будет организована прямая трансляция матча из Казани на большом экране.

Полный список городов, в кинотеатрах которых покажут матч: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Набережные Челны, Новосибирск, Пермь, Уфа, Волгоград, Екатеринбург, Вологда, Белгород, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск, Сургут, Калининград, Ставрополь, Красноярск, Тула, Ковров, Зеленоград, Ижевск, Краснодар, Новокузнецк, Рязань, Сыктывкар, Самара, Сочи, Воронеж, Ростов-на-Дону, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Курск.

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля, в нем сыграют победитель чемпионата «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Трофей разыгрывается с 2003 года. «Зенит» и ЦСКА – лидеры по количеству завоеванных Суперкубков. У каждого клуба их по семь.

источник: РФС
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