Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 34 городов страны

Матч за Суперкубок России будет показан в кинотеатрах в 34 городах России, сообщает Российский футбольный союз.

Для этого будет организована прямая трансляция матча из Казани на большом экране.

Полный список городов, в кинотеатрах которых покажут матч: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Набережные Челны, Новосибирск, Пермь, Уфа, Волгоград, Екатеринбург, Вологда, Белгород, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск, Сургут, Калининград, Ставрополь, Красноярск, Тула, Ковров, Зеленоград, Ижевск, Краснодар, Новокузнецк, Рязань, Сыктывкар, Самара, Сочи, Воронеж, Ростов-на-Дону, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Курск.

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля, в нем сыграют победитель чемпионата «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Трофей разыгрывается с 2003 года. «Зенит» и ЦСКА – лидеры по количеству завоеванных Суперкубков. У каждого клуба их по семь.