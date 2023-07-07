«ПСЖ» нашел замену Килиану Мбаппе в «Барселоне»

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, парижский клуб рассчитывает приобрести 26-летнего игрока, если форвард Килиан Мбаппе покинет команду в летнее трансферное окно. Таким образом, красно-синие заменят звёздного нападающего его партнёром по сборной Франции.

Нынешним летом Дембеле доступен на рынке за 50 миллионов евро, так как именно эта сумма прописана в его контракте с каталонцами.

Добавим, что Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за команду Хави он сыграл 35 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.