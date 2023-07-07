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«Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть». Колосков - о жалобе УАФ в УЕФА по поводу арбитра Карасева

Ранее в УАФ подали жалобу на приглашения Карасева на сбор судей.
07 июля 2023 17:30
автор: Александр Кожевников

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что в УЕФА не будут обращать внимание на жалобу УАФ по поводу приглашения россиянина Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.

«Уверен, на заявление УАФ в УЕФА никакого внимания обращать не станут и не отреагируют. Повторюсь, пусть коллеги внимательнее изучают документы. Они, видимо, этого не делают. Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть. Да, их поведение удивляет, но сейчас это, увы, их нормальная позиция по всем вопросам», — приводит слова Колоскова RT.

Ранее Ассоциация футбола Украины выступила с заявлением по поводу того, что российский арбитр Сергей Карасёв был приглашён на сбор судей УЕФА, который пройдёт в сентябре в Швейцарии.

Карасёв начал судейскую карьеру в 1995 году. В качестве арбитра ФИФА работает с 2010 года, а спустя три года деятельности вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА. За свою карьеру судил матчи чемпионата мира и Европы, а также Суперкубок УЕФА 2021 года.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: «RT на русском»
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