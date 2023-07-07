Агент Паулиньо прокомментировал возможный переход форварда «Спортинга» в ЦСКА 

Футбольный агент Фернанду Мейра, представляющий интересы нападающего «Спортинга» Паулиньо Пауло Диаша высказался о слухах об интересе ЦСКА к его клиенту.

«Переход Паулиньо в ЦСКА возможен. Пока клуб не делал никакого предложения. Захочет ли игрок переезжать в Россию в связи с политической ситуацией? Самое важное, чтобы клубы договорились», — приводит слова Мейры «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Паулиньо присоединился к «Спортингу» в январе 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе зелено-белых португальский футболист принял участие в 38 матчах, отличился 15 забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет шесть с половиной миллионов евро.