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Мэйсон Гринвуд находится в шаге от перехода в «Аталанту»

11 июля английский форвард отправится в Бергамо для заключения сделки. 
07 июля 2023 17:50
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд присоединится к «Аталанте» на следующий сезон. Об этом сообщает Atalanta BC News.

Как утверждает источник, итальянский клуб согласовал с манкунианцами годичную аренду 21-летнего футболиста. Сообщается, что сам игрок желает перейти в команду Джана Пьеро Гасперини, поэтому отправится в Бергамо 11 июля, чтобы завершить арендную сделку. Ранее он отказался от предложения «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не хочет полноценно расставаться с англичанином, поэтому разрешил ему уйти в аренду.

Напомним, в январе прошлого года Гринвуд был обвинён в сексуальном насилии в отношении своей девушки и впоследствии был арестован. В феврале 2023 года дело было закрыто, а с футболиста «Манчестер Юнайтед» сняли все обвинения. В сезоне-2022/2023 он не провёл ни одного матча.

источник: «Советский спорт»
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