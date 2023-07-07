Защитник Салиба продлил контракт с «Арсеналом»

Французский защитник Уильям Салиба продлил контракт с «Арсеналом», сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Зарплата игрока составит 11,5 млн евро в год. При этом отмечается, что опции продления контракта и отступные не предусмотрены.

В минувшем сезоне Салиба провел за «канониров» 33 матча во всех турнирах, на его счету три гола и одна результативная передача.

В новом сезоне Салиба в «Арсенале» будет играть под номером 2.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 65 млн евро.