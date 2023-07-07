Далер Кузяев отказался переходить в «Бешикташ»

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не перейдет в «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Серджан Дикме в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 30-летний футболист принял предложение неназванного французского клуба, поэтому сообщил руководству черно-белых, что он выходит из переговоров с турецкой командой, поблагодарив тех за проявленный к нему интерес.

Добавим, что по завершении сезона-2022/2023 Кузяев стал свободным агентом после того, как его контракт с «Зенитом» истек. Он играл в составе питерского клуба на протяжении шести лет (с 2017 по 2023 годы). Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Он является пятикратным чемпионом России, обладателем одного Кубка и двух Суперкубков страны.