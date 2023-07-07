ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

УЕФА допустил к участию в еврокубках шесть клубов, у которых могут быть общие владельцы

Организаторы турниров выдвинули к командам несколько условий.
07 июля 2023 18:25
автор: Александр Евграфов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил к участию в еврокубках шесть клубов, у которых могли возникнуть проблемы из-за общих владельцев, сообщается на официальном сайте организации.

В частности, речь шла об английской «Астон Вилле» и португальской «Витории», английском «Брайтоне» и бельгийском «Юнионе», итальянском «Милане» и французской «Тулузе».

Регламент запрещает участие в еврокубках командам, имеющим одних и тех же владельцев. В качестве доказательства независимости команды обязались не передавать игроков друг другу до сентября 2024 года, будь то в аренду или на постоянной основе. Клубы также не будут вступать в какие-либо виды сотрудничества и не будут использовать совместный скаутинг или базу игроков.

В предстоящем сезоне «Милан» сыграет в Лиге чемпионов, «Брайтон», «Тулуза», «Юнион» в Лиге Европы, а «Астон Вилла» и «Витория» в Лиге конференций.

источник: UEFA (УЕФА)
Почеттино рассказал, когда Лукаку должен присоединиться к «Челси» 
В прошлом сезоне бельгийский футболист находился в аренде в «Интере».
07.07.2023 18:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Далер Кузяев отказался переходить в «Бешикташ»
Далер Кузяев отказался переходить в «Бешикташ»
Хавбек продолжит карьеру в другом европейском чемпионате. 
07.07.2023 18:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Урал» представил форму для нового сезона российской премер-лиги (фото)
«Урал» представил форму для нового сезона российской премьер-лиги (фото)
07.07.2023 18:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник Салиба продлил контракт с «Арсеналом»
Футболист также определился со своим игровым номером.
07.07.2023 17:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мэйсон Гринвуд находится в шаге от перехода в «Аталанту»
11 июля английский форвард отправится в Бергамо для заключения сделки. 
07.07.2023 17:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Паулиньо прокомментировал возможный переход форварда «Спортинга» в ЦСКА 
30-летний игрок выступает за лиссабонский клуб с 2021 года. 
07.07.2023 17:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть». Колосков — о жалобе УАФ в УЕФА по поводу арбитра Карасёва
«Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть». Колосков — о жалобе УАФ в УЕФА по поводу арбитра Карасёва
Ранее организация подала жалобу на приглашение российского арбитра на сбор судей.
07.07.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«ПСЖ» нашел замену Килиану Мбаппе в «Барселоне»
Парижане намерены подписать футболиста сине-гранатовых в случае ухода французского форварда. 
07.07.2023 17:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 34 городов страны
Стали известны города, где будет организована прямая трансляция.
07.07.2023 16:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.