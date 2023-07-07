УЕФА допустил к участию в еврокубках шесть клубов, у которых могут быть общие владельцы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил к участию в еврокубках шесть клубов, у которых могли возникнуть проблемы из-за общих владельцев, сообщается на официальном сайте организации.

В частности, речь шла об английской «Астон Вилле» и португальской «Витории», английском «Брайтоне» и бельгийском «Юнионе», итальянском «Милане» и французской «Тулузе».

Регламент запрещает участие в еврокубках командам, имеющим одних и тех же владельцев. В качестве доказательства независимости команды обязались не передавать игроков друг другу до сентября 2024 года, будь то в аренду или на постоянной основе. Клубы также не будут вступать в какие-либо виды сотрудничества и не будут использовать совместный скаутинг или базу игроков.

В предстоящем сезоне «Милан» сыграет в Лиге чемпионов, «Брайтон», «Тулуза», «Юнион» в Лиге Европы, а «Астон Вилла» и «Витория» в Лиге конференций.