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Стало известно, когда пройдет общее собрание клубов РПЛ-2023/2024

Новый сезон чемпионата России стартует 21 июля. 
07 июля 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

Объявлена дата проведения общего собрания команд Российской Премьер‑Лиги. Встреча клубов состоится в среду, 12 июля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Как утверждает источник, на заседании участники и руководители лиги обсудят вопросы о внесенных изменениях в технический регламент чемпионата, работу судейства, финансовую составляющую турнира, утверждение избирательного комитета и избрание членов правления РПЛ.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит», который завоевывает этот трофей пятый год подряд. Новый розыгрыш Российской Премьер‑Лиги начнется 21 июля с очной встречи «Динамо» и «Краснодара».

источник: РПЛ
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