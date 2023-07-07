Стало известно, когда пройдет общее собрание клубов РПЛ-2023/2024

Объявлена дата проведения общего собрания команд Российской Премьер‑Лиги. Встреча клубов состоится в среду, 12 июля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Как утверждает источник, на заседании участники и руководители лиги обсудят вопросы о внесенных изменениях в технический регламент чемпионата, работу судейства, финансовую составляющую турнира, утверждение избирательного комитета и избрание членов правления РПЛ.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит», который завоевывает этот трофей пятый год подряд. Новый розыгрыш Российской Премьер‑Лиги начнется 21 июля с очной встречи «Динамо» и «Краснодара».