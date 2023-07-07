«Крылья Советов» в ближайшее время могут подписать лучшего бомбардира чемпионата Беларуси 

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о переговорах клуба с солигорским «Шахтёром» по трансферу форварда Егора Карпицкого.

«Егор Карпицкий переходит в «Крылья»? Думаю, что на следующей неделе клуб сделает официальное заявление по этому поводу. Думаю, что мы близко», — приводит слова 40-летнего функционера «Чемпионат».

Добавим, что на данный момент Карпицкий является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, записав на свой счет 12 забитых мячей за 13 проведенных матчей. 19-летний футболист является воспитанником «Шахтера» и провел всего за основную команду 35 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.