Ван дер Сар был госпитализирован с диагнозом кровоизлияния в мозг 

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и экс-генеральный менеджер «Аякса» Эдвин Ван дер Сар перенес госпитализацию во время своего отдыха в Хорватии. Об этом сообщает 24sata.

По информации источника, 52-летний функционер был доставлен в больницу хорватского города Сплит с подозрением на кровоизлияние в мозг. Сообщается, что в данный момент он находится под наблюдением врачей.

Добавим, что в мае нынешнего года Ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса». По итогам сезона-2022/2023 амстердамский клуб не смог обеспечить себе участие в Лиге чемпионов-2023/2024, заняв третью строчку в турнирной таблице Эридивизи.