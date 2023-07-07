ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Аякс» подтвердил госпитализацию ван дер Сара с кровоизлиянием в мозг 

Бывшему генеральному директору амстердамского клуба стало плохо во время его отдыха в Хорватии. 
«Аякс» подтвердил госпитализацию ван дер Сара с кровоизлиянием в мозг 
07 июля 2023 19:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

В «Аяксе» подтвердили информацию о том, что экс-гендиректор команды Эдвин ван дер Сар был госпитализирован в одну из больниц Хорватии.

Ранее сообщалось, что 52-летний нидерландец в тяжелом состоянии был доставлен в клинику города Сплит (Хорватия). Врачи диагностировали бывшему футболисту кровоизлияние в мозг.

«В пятницу у Эдвина ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время он находится в больнице в отделении реанимации и находится в стабильном состоянии. Все в «Аяксе» желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем о тебе», – пишет пресс-служба «Аяксидов».

Добавим, что в мае 2023 года ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса». По итогам сезона-2022/2023 амстердамский клуб не смог завоевать путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, заняв третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Будучи игроком Эдвин выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».

источник: ФК «Аякс»
Кристиан Пулишич в ближайшее время станет игроком «Милана»
Различные источники сообщают, что сделка по трансферу американского игрока закрыта.
07.07.2023 20:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» не собирается продавать Зиньковского
Игрок останется в составе красно-белых.
07.07.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
В ЦСКА рассказали подробности переговоров с Марио Фернандесом
Марио может не вернуться в ЦСКА.
07.07.2023 19:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Нойер может не успеть восстановиться к старту сезона
Игрок получил перелом в декабре.
07.07.2023 19:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Шпилевский отреагировал на слухи об отказе «Ариса» выкупать Кокорина у «Фиорентины»
Ранее агент российского форварда сообщил, что игрок возвращается в расположение «фиалок».
07.07.2023 19:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Полузащитник сборной Бразилии продемонстрировал отменную реакцию
В составе «Вест Хэма» он является победителем Лиги конференций.
07.07.2023 19:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ван дер Сар был госпитализирован с диагнозом кровоизлияния в мозг 
В настоящий момент бывший нидерландский голкипер находится в клинике в Хорватии. 
07.07.2023 19:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Крылья Советов» в ближайшее время могут подписать лучшего бомбардира чемпионата Беларуси 
В самарской команде заявили, что сделка близка к завершению. 
07.07.2023 19:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российский арбитр Шеметов умер в возрасте 31 года
Причины смерти судьи не сообщаются.
07.07.2023 18:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.