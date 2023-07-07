«Аякс» подтвердил госпитализацию ван дер Сара с кровоизлиянием в мозг 

В «Аяксе» подтвердили информацию о том, что экс-гендиректор команды Эдвин ван дер Сар был госпитализирован в одну из больниц Хорватии.

Ранее сообщалось, что 52-летний нидерландец в тяжелом состоянии был доставлен в клинику города Сплит (Хорватия). Врачи диагностировали бывшему футболисту кровоизлияние в мозг.

«В пятницу у Эдвина ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время он находится в больнице в отделении реанимации и находится в стабильном состоянии. Все в «Аяксе» желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем о тебе», – пишет пресс-служба «Аяксидов».

Добавим, что в мае 2023 года ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса». По итогам сезона-2022/2023 амстердамский клуб не смог завоевать путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, заняв третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Будучи игроком Эдвин выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».