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Шпилевский отреагировал на слухи об отказе «Ариса» выкупать Кокорина у «Фиорентины»

Ранее агент российского форварда сообщил, что игрок возвращается в расположение «фиалок».
07 июля 2023 19:47
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что клуб по-прежнему ведет переговоры с «Фиорентиной» на предмет выкупа нападающего Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что кипрская команда приняла решение не выкупать россиянина, а его агент сообщил о возвращении футболиста в итальянский клуб для подготовки к новому сезону.

«Отказались от выкупа? Это не так. Пока ничего не ясно. Мы еще в переговорах. Не люблю распространять сплетни. Не хочу никого обманывать. Каждый час меняется информация. Так что сами ждем», – приводит слова 35-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. За команду из Лимасола он провел 30 матчей, отличился 13 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: «РБ-Спорт»
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