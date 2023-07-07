В ЦСКА рассказали подробности переговоров с Марио Фернандесом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо выс4казался о процессе возвращения Марио Фернандеса в команду.

«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее, клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы и таким образом закрыл вопрос компенсации за Марио. Была предложена меньшая сумма агентских агенту, как и зарплата футболиста, но это ведь совсем другой разговор», - написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера, 6 июля, ряд СМИ сообщили о том, что экс-игрок столичных армейцев близок к переходу в «Зенит».

Весной 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и вернулся на родину в Бразилию. В декабре того же года бразильский футболист возобновил карьеру, приняв решение перейти на правах аренды в «Интернасьонал», однако в апреле нынешнего года расторг соглашение с «колорадос» и с тех пор не выступал.

Защитник имеет российское гражданство и играл в составе сборной России с 2017 по 2021 год. На его счету – 33 матча, пять забитых мячей и три результативных передачи за национальную команду страны.