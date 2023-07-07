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Кристиан Пулишич в ближайшее время станет игроком «Милана»

Различные источники сообщают, что сделка по трансферу американского игрока закрыта.
07 июля 2023 20:02
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич переходит в «Милан». Об этом сообщают итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

По информации источников, «россонери» заплатят лондонскому клубу за 24-летнего футболиста около 20 миллионов евро без учета бонусных выплат.

Ранее сообщалось, что игрок сборной США отверг предложение «Лиона» ради перехода в команду Стефано Пиоли.

Добавим, что Пулишич выступает за «Челси» с июня 2019 года. С тех пор за «пенсионеров» он провел 145 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с синими рассчитан до конца сезона-2023/2024.

источник: «Советский спорт»
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