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Агент Оздоева высказался о возможном уходе полузащитника из «Фатих Карагюмрюк»

Российский хавбек играет в составе турецкой команды с лета прошлого года.
07 июля 2023 20:29
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева рассказал, что его клиент не собирает покидать команду в ближайшем будущем.

«У Магомеда нет большого желания перейти в другой клуб, учитывая контракт. Он положительно влияет на весь коллектив. Оздоев показал свое профессиональное отношение к работе, и за это его уважают, любят, ценят и расставаться с ним не хотят», — приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом». В прошедшем сезоне за стамбульский клуб 30-летний игрок сыграл 34 матча, в которых отличился пятью забитыми мячами и шестью ассистами.

источник: Sport24.ru
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