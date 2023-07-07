Агент Оздоева высказался о возможном уходе полузащитника из «Фатих Карагюмрюк»

Футбольный агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева рассказал, что его клиент не собирает покидать команду в ближайшем будущем.

«У Магомеда нет большого желания перейти в другой клуб, учитывая контракт. Он положительно влияет на весь коллектив. Оздоев показал свое профессиональное отношение к работе, и за это его уважают, любят, ценят и расставаться с ним не хотят», — приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом». В прошедшем сезоне за стамбульский клуб 30-летний игрок сыграл 34 матча, в которых отличился пятью забитыми мячами и шестью ассистами.