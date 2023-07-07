Червиченко сомневается, что ЦСКА продаст какого-либо футболиста в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко сомневается в переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

«Странный трансфер, но нужно дождаться официального подтверждения. Слабо верится, что ЦСКА кого-то продаст «Спартаку». Медина — неплохой футболист, но цена слишком завышенная. Таких ребят нужно покупать за € 4-5 млн, это была бы хорошая сделка. Предательство? Это чушь собачья. В большом футболе такого нет. Эти разговоры в пользу бедных. Люди выбирают то место, где им платят и лучше условия», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Ранее стало извсетно, что Хесус Медина близок к переходу в стан красно-белых.

Медина присоединился к ЦСКА в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.