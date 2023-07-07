Ари заявил, что хочет стать президентом клуба РПЛ

Бывший футболист клубов РПЛ Ари признался, что хотел бы стать президентом клуба РПЛ.

«Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе, умею решать вопросы и проблемы. Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели. Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Летом 2018 года Ари получил гражданство России после чего принял участие в двух играх национальной команды.

С февраля 2022 года Ари играет в составе «Атлетико Сеаренсе».