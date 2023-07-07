ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ари заявил, что хочет стать президентом клуба РПЛ

Футболист в 2018 году получил российское гражданство.
07 июля 2023 20:51
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист клубов РПЛ Ари признался, что хотел бы стать президентом клуба РПЛ.

«Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе, умею решать вопросы и проблемы. Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели. Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Летом 2018 года Ари получил гражданство России после чего принял участие в двух играх национальной команды.

С февраля 2022 года Ари играет в составе «Атлетико Сеаренсе».

источник: «РБ-Спорт»
«Ахмат» проиграл клубу Второй лиги в товарищеском матче
В матче было забито шесть голов.
07.07.2023 21:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший игрок сборной России перешел в армянский «Урарту» 
Команда из Еревана включила футболиста в заявку на следующий сезон в Лиге чемпионов. 
07.07.2023 21:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» нацелился на бывшего капитана сборной Франции 
В начале года футболист завершил выступления на международном уровне. 
07.07.2023 21:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Червиченко сомневается, что ЦСКА продаст какого-либо футболиста в «Спартак»
Ранее сообщалось о возможном переходе Медины по этому маршруту.
07.07.2023 20:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Оздоева высказался о возможном уходе полузащитника из «Фатих Карагюмрюк»
Агент Оздоева высказался о возможном уходе полузащитника из «Фатих Карагюмрюк»
Российский хавбек играет в составе турецкой команды с лета прошлого года.
07.07.2023 20:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кристиан Пулишич в ближайшее время станет игроком «Милана»
Различные источники сообщают, что сделка по трансферу американского игрока закрыта.
07.07.2023 20:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» не собирается продавать Зиньковского
«Спартак» не собирается продавать Зиньковского
Игрок останется в составе красно-белых.
07.07.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
В ЦСКА рассказали подробности переговоров с Марио Фернандесом
Марио может не вернуться в ЦСКА.
07.07.2023 19:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Нойер может не успеть восстановиться к старту сезона
Игрок получил перелом в декабре.
07.07.2023 19:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.