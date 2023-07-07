«Интер» нацелился на бывшего капитана сборной Франции 

«Интер» видит в голкипере «Тоттенхэма» Уго Льорисе потенциальную замену Андре Онана. Об этом сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, «нерадзурри» предпримут попытку подписать французского вратаря в летнее трансферное окно, если 27-летний камерунец примет решение перейти в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что миланский клуб в данный момент находится в переговорах с 36-летним игроком.

Добавим, что Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 за «шпор» он провел 31 матч, пропустил 45 голов и отстоял девять встреч на ноль.

В январе 2023 года он объявил о завершении карьеры в сборной Франции, за которую сыграл 145 встреч. На протяжении многих лет он носил капитанскую повязку национальной команды.