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Бывший игрок сборной России перешел в армянский «Урарту» 

Команда из Еревана включила футболиста в заявку на следующий сезон в Лиге чемпионов. 
07 июля 2023 21:12
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник «Бунедкора» и сборной России Павел Могилевец присоединился к «Урарту». Ереванский клуб включил россиянина в заявку на Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что детали и условия трудового соглашения сторон в данный момент остаются неизвестны.

Добавим, что Могилевец покинул «Бунедкор» в январе 2023 года и с тех пор находился в статусе свободного агента. За свою карьеру он играл за «Рубин», «Ростов», «Нижний Новгород», «Химки» и «Зенит», с которым выиграл чемпионат России в 2015 году. Также на его счету четыре матча в составе сборной России.

источник: UEFA (УЕФА)
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