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Футболист «Рубина» подпишет трехлетний контракт с «Комо» 

В прошлом году игрок приостановил свой контракт с казанской командой. 
07 июля 2023 21:41
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит карьеру в Серии В. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, датчанин близок к переходу в «Комо», переговоры находятся в заключительной стадии. Сообщается, что 27-летний хавбек заключит соглашение с итальянским клубом до конца сезона-2025/2026.

Добавим, что летом 2022 года Абильдгор принял решение приостановить контракт с «Рубином», за который выступал с 2020 года. Сезон-2022/2023 он провел в арендах в «Селтике» и «Вероне». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет четыре с половиной миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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