Гладилин не видит смысла в переходе Медины в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

«Я не вижу целесообразности трансфера Медины в «Спартак». Хесус не ведущий игрок даже в ЦСКА. У «красно-белых» достаточно футболистов на этой позиции. Не знаю, какая цель этого трансфера, все вопросы надо задавать Абаскалю. Если он видит использование Медины в команде, то хорошо», - приводит слова Гладилина Metaratings.

Ранее стало известно, что Хесус Медина близок к переходу в стан красно-белых.

Медина присоединился к ЦСКА в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.