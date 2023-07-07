Агент Джикии высказался о будущем своего клиента в «Спартаке»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии поделился мнением о будущем футболиста в столичной команде.

«Георгий Джикия сейчас восстанавливается после перенесенной операции во время отпуска. У него все в порядке, скоро будет работать в общей группе без ограничений. Продление контракта? Посмотрим, что думает новое руководство и менеджмент «Спартака». Мы пока с ними не встречались и не обсуждали. Хочет ли Джикия остаться в «Спартаке»? Время покажет», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. В сезоне-2022/2023 он отыграл за команду Гильермо Абаскаля 30 матчей и отличился двумя результативными передачи. Его контракт с красно-белыми действует до конца следующего сезона. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость 29-летнего игрока оценивается в семь с половиной миллионов евро.