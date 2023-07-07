Кобелев оценил решение провести товарищеский матч сборных России и Катара 

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение по поводу предстоящего товарищеского матча между сборными России и Катара.

Отметим, что очная встреча запланирована на 12 сентября и пройдет в столице Катара – Дохе.

«Здесь речь идет не о том, что Катар для нас достойный соперник. На сегодняшний день я точно могу сказать, что сборная должна собираться и встречаться с любым соперником. Выезд в Катар для нас — это большой плюс. Сборная должна существовать даже в условиях изоляции», – приводит слова 54-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в марте 2023 года сборная России провела тренировочный сбор, где провела два товарищеских матча против национальных команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

С февраля прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.