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Кобелев оценил решение провести товарищеский матч сборных России и Катара 

Контрольная игра национальных команд состоится в сентябре этого года. 
07 июля 2023 22:20
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение по поводу предстоящего товарищеского матча между сборными России и Катара.

Отметим, что очная встреча запланирована на 12 сентября и пройдет в столице Катара – Дохе.

«Здесь речь идет не о том, что Катар для нас достойный соперник. На сегодняшний день я точно могу сказать, что сборная должна собираться и встречаться с любым соперником. Выезд в Катар для нас — это большой плюс. Сборная должна существовать даже в условиях изоляции», – приводит слова 54-летнего специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в марте 2023 года сборная России провела тренировочный сбор, где провела два товарищеских матча против национальных команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

С февраля прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.

источник: «Евро-футбол.ру»
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