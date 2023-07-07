Агент Жемалетдинова и Миранчука высказался по поводу возможного перехода игроков в ЦСКА

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, высказался о слухах о переходе футболистов в московский ЦСКА.

«Я не комментирую слухи и бредни. У нас есть целый сезон для клуба и для футболистов. Надо им спокойно подготовиться, начать сезон, вылечиться от всех травм и заиграть в полную силу, как они умеют. Тогда будут контракты и предложения. Никто не парится, парни себя сейчас прекрасно чувствуют, все нормально. Слухи всегда будут возникать», — цитирует Шпинева Metaratings.

Ранее сообщалось, что в услугах игроков заинтересованы в ЦСКА. При этом в клубах данную информацию пока не подтвердили.