УЕФА совместно с КОНМЕБОЛом объявили о создании нового Кубка 

Руководство УЕФА и КОНМЕБОЛ приняли решение основать новый турнир под названием Кубок вызова. Об этом сообщает пресс-служба европейской футбольной организации.

Как утверждает источник, соревнования будут включать в себя один матч, в котором трофей между собой разыграют победители Лиги Европы и Кубка Судамерикана. Сообщается, что первый матч в истории нового Кубка пройдет 19 июля, где «Севилья» поборется за титул с эквадорским «Индепендьенте дель Валье» на своей домашней арене.

Добавим, что в случаи ничьи в основное время победитель Кубка вызова определится в серии 11-метровых ударов без проведения экстра-таймов.