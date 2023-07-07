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Защитник «Пари НН»: стыдно за ответный матч с «Родиной»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.
07 июля 2023 22:35
автор: Александр Кожевников

Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал поражение «Родине» (0:2) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.

«Даже не анализировал, сразу забыл. Никто точно не думал, что после разгрома в Москве все решено. Матч в Нижнем был просто ужасный. Очень стыдно, что мы в таком участвовали. Мы все друг другу выговаривали. В перерыве Нигматуллин максимально спокойно себя вел. Всех заткнул», - приводит слова Александрова Sport24.

Напомним, в первом матче нижегородский клуб одержал победу со счетом 3:0, однако уступил в ответной встрече - 0:2. По сумме двух матчей «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ.

источник: Sport24.ru
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