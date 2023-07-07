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В российской премьер-лиге работают над единой системой контроля карточек

Это поможет избежать инцидентов, связанных с перебором желтых карточек.
07 июля 2023 22:45
автор: Александр Евграфов

В российском футболе ведется работа над реализацией проекта электронной системы управления соревнованиями, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ФНЛ Александра Атаманенко.

«На данный момент РПЛ продолжает работать на своей существующей платформе, мы — на своей, но все вместе работаем над реализацией проекта. В сезоне-2024/25 будет единая система, это не только карточки, но и вся статистика, начиная с заявочного процесса, со школ, что в том числе позволяет учитывать компенсацию за игрока той или другой школе, чтобы иметь всю информацию об игроке, там же система управления соревнованиями, календарь», — цитирует Атаманенко источник.

В минувшем сезоне «Пари НН» было присуждено техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» из-за появления на поле Ярослава Михайлова. Футболист не имел права играть, поскольку у него был перебор желтых карточек, но часть из них была получена в матчах второй лиги, а клуб не информировал о них РПЛ.

источник: ТАСС
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