Широков предположил, как изменится жизнь Квинси Промеса после тюремного приговора 

Генеральный директор «Сатурна» и бывший игрок «Зенита» Роман Широков оценил перспективы нападающего «Спартака» Квинси Промеса остаться в России после того, как игрок в середине июня был приговорен судом Амстердама к 18 месяцам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.

«Видимо, Промес закончит карьеру в России. Поэтому, думаю, он связывает своё будущее с Россией. У них там в Нидерландах есть срок давности преступления? Там же не убийство вроде было. Он же там кого-то ножиком пырнул. Для жизни в России ему и без нашего паспорта комфортно. Безусловно, он важный футболист «Спартака», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Добавим, что Промес совершил возвращение в «Спартак» в феврале 2021 года. В прошедшем сезоне за красно-белых он сыграл 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач. Контракт 31-летнего форварда с московским клубом действует до лета 2024 года.