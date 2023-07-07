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Широков предположил, как изменится жизнь Квинси Промеса после тюремного приговора 

В прошлом месяце амстердамский суд приговорил футболиста красно-белых к 1,5 годам тюрьмы. 
07 июля 2023 23:04
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Сатурна» и бывший игрок «Зенита» Роман Широков оценил перспективы нападающего «Спартака» Квинси Промеса остаться в России после того, как игрок в середине июня был приговорен судом Амстердама к 18 месяцам тюремного заключения за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.

«Видимо, Промес закончит карьеру в России. Поэтому, думаю, он связывает своё будущее с Россией. У них там в Нидерландах есть срок давности преступления? Там же не убийство вроде было. Он же там кого-то ножиком пырнул. Для жизни в России ему и без нашего паспорта комфортно. Безусловно, он важный футболист «Спартака», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Добавим, что Промес совершил возвращение в «Спартак» в феврале 2021 года. В прошедшем сезоне за красно-белых он сыграл 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач. Контракт 31-летнего форварда с московским клубом действует до лета 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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