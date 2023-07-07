Денис Глушаков продолжит карьеру в пляжном футболе 

Бывший полузащитник «Спартака» и «Пари НН» Денис Глушаков включен в заявку «Строгино» на чемпионат России по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба пляжной национальной команды страны.

Как утверждает источник, 36-летний футболист получил в московском клубе 88-й номер.

Ранее сообщалось, что российский хавбек находится в поисках новой команды и рассматривает варианты за рубежом.

Добавим, что в июне текущего года Глушаков стал свободным агентом после того, как покинул «Пари НН» по истечении своего контракта. Всего за нижегородцев он провел девять матчей и отличился одним забитым мячом. Ранее он выступал за «Химки», «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак».

За свою карьеру в сборной России он сыграл 57 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.