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«Интер Майами» столкнулся с проблемами регистрации подписанных звездных игроков

Правила MLS ограничивают возможности клуба Дэвида Бекхэма. 
07 июля 2023 23:37
автор: Глеб Шевяков

«Интер Майами» оказался в сложной ситуации из-за недавних совершенных трансферов. Регламент американской лиги, связанный с потолком зарплат, не позволяет команде оформить приобретенных футболистов в данный момент. Об этом сообщает Sport.

Как утверждает источник, финансовые зарплатные ограничения в MLS в размере € 6,5 млн допускают лишь трех игроков в команде, у которых может быть зарплата, превышающая этот лимит. В команде из Флориды такую заработную плату имеют нападающий Хосеф Мартинес, хавбек Родольфо Писарро, а также с недавних пор аргентинец Лионель Месси.

Таким образом, у «цапель» уже возникла проблема с заявкой испанского полузащитника Серхио Бускетса, что может вынудить американский клуб отказаться от трансферов остальных бывших одноклубников по «Барселоне» – Жорди Альбы, Андреса Иньесты и экс-игрока «Реала» Серхио Рамоса.

Добавим, что «Интер Майами» может принять решение расторгнуть соглашения с Мартинесом и Писарро или договориться с футболистами о снижении зарплаты с целью регистрации потенциальных новичков.

источник:
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