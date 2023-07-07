Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал возможность провести товарищеский матч с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил шансы в ближайшем будущем сыграть контрольный матч против национальной команды России.

Отметим, что в прошлом году сборным не удалось договориться о проведении товарищеской игры.

«В этом году товарищеская игра никак не ляжет в календарь, потому что у нас впереди еще шесть матчей. Так что сыграть возможно будет только в начале следующего года. Если будет возможность, почему бы нет? Я всегда за то, чтобы играть с достойными соперниками. Сборная России - сильная команда», — приводит слова 46-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что в нынешнем году сборная Казахстана выступает на квалификационном этапе чемпионата Европы-2024 и занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав девять очков после четырех проведенных встреч.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.