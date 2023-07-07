Кураньи считает, что Кокорин может представлять интерес для любого клуба

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о перспективах российского форварда Александра Кокорина.

«Конечно, для Кокорина, который два года толком не играл в «Фиорентине», было очень важно найти клуб, который даст ему игровую практику. Здорово, что это стала команда из Кипра. Он не просто стал чемпионом, но и лучшим игроком. На данный момент Саша продемонстрировал, что он по футбольному существует. Мне кажется, он может представлять интерес для любого клуба», — приводит слова Кураньи Sport24.

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. За команду из Лимасола он провел 30 матчей, отличился 13 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.