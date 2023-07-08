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Арда Гюлер рассказал причины, по которым перешёл в мадридский «Реал»

18-летний новичок «Реала» рад перебраться в Мадрид.
08 июля 2023 08:28
автор: Виталий Овсянников

Новичок мадридского «Реала» Арда Гюлер, выступающий на позиции полузащитника, поделился подробностями своего трансфера в мадридский клуб.

«Многие клубы сделали мне предложения. Но как только появился вариант с «Реалом», остальные потеряли ценность. Анчелотти позвонил по телефону и рассказал, что хочет видеть меня в команде. Он рассказал, на какой позиции меня видит. Было много разговоров. Я хочу проявлять себя в атаке и создавать голевые моменты. Позицию мне подберёт тренер. Я хорошо играю как в центре, так и справа», — цитирует Гюлера издание Marca.

Напомним, что «Реал» купил 18-летнего турецкого полузащитника у «Фенербахче» за 20 млн евро. Гюлер подписал соглашение с мадридским клубом на шесть лет.

источник: Marca
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