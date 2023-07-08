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Пименов раскритиковал возможный переход хавбека ЦСКА Медины в «Спартак»

Это лето может запомниться переходами к прямым конкурентам.
08 июля 2023 08:52
автор: Максим Скороходов

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о возможном переходе в «Спартак» полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

- Это будет интересно, но со знаком «минус». Я однозначно отрицательно отношусь к этому переходу. Не думаю, что уход Медины ослабит «красносиних». Но получается, что футболисты ЦСКА уходят в команды конкурентов: Фернандес — в «Зенит», Медина — в «Спартак», - приводит «Матч ТВ» слова Пименова.

Напомним, Медина присоединился к ЦСКА в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.

В составе красно-синих парагвайский игрок выиграл Кубок России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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