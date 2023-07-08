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Куман считает, что покупка Гюндогана – не лучшее решение для «Барселоны»

Причина в его возрасте.
08 июля 2023 09:39
автор: Виталий Овсянников

60-летний нидерландский специалист Рональд Куман, ранее возглавлявший «Барселону», раскритиковал руководство «сине-гранатовых» за покупку возрастных футболистов.

«Клуб не работает на перспективу. Например, Илкай Гюндоган отличный игрок, но его нужно было подписать раньше. Клуб должен смотреть в будущее, а не на 2-3 года вперёд. Когда я был тренером, денег не было. И я увидел, что есть Педри, Нико, Гави... Мы в Нидерландах привыкли давать возможности молодым. Нужно работать, чтобы иметь хорошее будущее», — цитирует Кумана издание Marca.

Напомним, что в текущее трансферное окно каталонцы приобрести 32-летнего Илкая Гюндогана и 32-летнего Иньиго Мартинеса.

источник: Marca
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