Боснийский нападающий «Балтики» сообщил, что не испытывает проблем с национальной командой

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина высказался о ситуации со сборной Боснии и Герцеговины, отметив, что у него нет проблем с выступлениями за национальную команду на фоне выступлений в Российской премьер-лиге.

«Я перешёл в Россию год назад. Мне нравится здесь. Нет никаких преград. Могу ли я быть вызванным в сборную? Да, могу. Приглашений не получал ещё», - приводит слова Гузины «Спорт-Экспресс».

Гузина поднялся вместе с «Балтикой» в Первую лигу, он выступает в составе команды с лета 2022 года.

В прошлом сезоне он принял участие в 33 встречах в составе команды, забив в них 14 голов и став автором восьми передач.

При этом на счету Гузины пока нет матчей за национальную команду.