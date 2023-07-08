ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Боснийский нападающий «Балтики» сообщил, что не испытывает проблем с национальной командой

Футболист выступает за клуб из Калининграда с 2022 года.
08 июля 2023 10:10
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина высказался о ситуации со сборной Боснии и Герцеговины, отметив, что у него нет проблем с выступлениями за национальную команду на фоне выступлений в Российской премьер-лиге.

«Я перешёл в Россию год назад. Мне нравится здесь. Нет никаких преград. Могу ли я быть вызванным в сборную? Да, могу. Приглашений не получал ещё», - приводит слова Гузины «Спорт-Экспресс».

Гузина поднялся вместе с «Балтикой» в Первую лигу, он выступает в составе команды с лета 2022 года.

В прошлом сезоне он принял участие в 33 встречах в составе команды, забив в них 14 голов и став автором восьми передач.

При этом на счету Гузины пока нет матчей за национальную команду.

источник: «Спорт-Экспресс»
В США выпустили пиво в честь перехода Месси в МЛС. Фото
Месси продолжит карьеру в «Интер Майами».
08.07.2023 10:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дуглас Сантос: в России буду играть только за «Зенит»
Бразилец заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».
08.07.2023 10:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Симеоне получил крупное предложение из Саудовской Аравии
На данный момент специалист возглавляет «Атлетико».
08.07.2023 09:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Куман считает, что покупка Гюндогана — не лучшее решение для «Барселоны»
Причина в его возрасте.
08.07.2023 09:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, сколько «Галатасарай» заплатит за Икарди
Футболист сейчас принадлежит «ПСЖ».
08.07.2023 08:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Пименов раскритиковал возможный переход хавбека ЦСКА Медины в «Спартак»
Это лето может запомниться переходами к прямым конкурентам.
08.07.2023 08:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе признан лучшим французским игроком сезона по версии France Football
Мбаппе признан лучшим французским игроком сезона по версии France Football
Для футболиста эта уже третья награда.
08.07.2023 08:35
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Арда Гюлер рассказал причины, по которым перешёл в мадридский «Реал»
18-летний новичок «Реала» рад перебраться в Мадрид.
08.07.2023 08:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Джон Терри вернулся в «Челси»
Джон Терри вернулся в «Челси»
В клубе нашли место легенде.
08.07.2023 08:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.