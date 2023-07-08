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Дуглас Сантос: в России буду играть только за «Зенит»

Бразилец заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».
08 июля 2023 10:13
автор: Виталий Овсянников

29-летний бразильский футболист Дуглас Сантос, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, пообещал никогда не переходить в «Спартак». Игрок заявил, что в РПЛ будет выступать только за «Зенит».

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — цитирует Дугласа Сантоса издание Metaratings.

Напомним, что в минувшем сезоне Дуглас Сантос провел за «Зенит» 35 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

источник: Metaratings.ru
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