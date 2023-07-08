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В США выпустили пиво в честь перехода Месси в МЛС. Фото

Месси продолжит карьеру в «Интер Майами».
08 июля 2023 10:16
автор: Александр Кожевников

Американская пивоварня Prison Pals Brewing Co выпустила пиво, посвященное переходу аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

Пивная банка оформлена в цветах клуба, на ней изображен 10-й номер, под которым будет выступать аргентинский футболист.

Кроме того, на банке присутствует надпись GOAT - величайший за все времена.

Соцсети пивоварни

«Величайший игрок всех времен приезжает в Майами. Лучшая пивоварня города ждет его. Это наша дань уважения GOAT. Почувствуйте вкус свободы», - гласит сообщение в соцсетях пивоварни.

Примечательно, что первая партия пива была раскуплена практически моментально.

источник: «Советский спорт»
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